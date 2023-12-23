فيغولي يكسب نقاط إضافية للمشاركة في الكان رفقة الخضر

كسب الدولي الجزائري سفيان فيغولي، اليوم السبت، نقاط إضافية للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس أمم افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

ولعب سفيان فيغولي في مباراة اليوم التي نشطها فريقه قرا جمرك أمام غازي عنتاب، بشكل احتياطي بداية من الدقيقة 46 أي مباشرة بعد بداية الشوط الثاني.

وانهزم فيغولي رفقة زملائه بثلاثية نظيفة التي اندرجت ضمن الجولة 18 من الدوري التركي، في المباراة التي عرفت تلقي مهاجم الخضر بطاقة صفراء في الدقيقة 90.

و شارك “سوسو” في الوقت المناسب قبل أيام فقط، من إعلان الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة 27 لاعبا الذين سيشاركون بصفة رسمية في المنافسة الرسمية.

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