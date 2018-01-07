فيغولي يكشف أهداف غالطا ساراي لهذا الموسم

كشف الدولي الجزائري سفيان فيغولي، أن فريقه يطمح للفوز بالدوري التركي لهذا الموسم، والمشاركة في دوري أبطال أوربا للموسم المقبل.

وصرح فيغولي لموقع “سبورت اكس” التركي: “لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، نعمل بجد وبكل ثقة للتويج بلقب البطولة لهذا الموسم”.

وأضاف: “نسعى لإسعاد أنصار غالطا ساراي الأوفياء، بالتتويج بلقب البطولة، والمشاركة في دوري أبطال أوربا الموسم المقبل”.

وفي حديثه عن المدرب فاتيح تريم، ومقارنته بالمدرب السابق تودور، أوضح فيغولي: “قضينا أوقاتا جيدة مع تودور”.

وتابع: “عملنا لفترة قصيرة مع المدرب الجديد فاتيح تريم، إنه مدرب متحمس جدا، وأضن أن الأمور تسيرعلى أحسن ما يرام”.