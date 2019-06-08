“فيغولي” يكشف سرّ الخضر للفوز بـ”الكان”

الرياضة
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“فيغولي” يكشف سرّ الخضر للفوز بـ”الكان”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي بأن الموهبة وحدها غير كافية في أدغال إفريقيا، والتي تتطلب أمورا أخرى من أجل النجاح.

وقال لـ”فوت ميركاتو” :”نحن نملك جيلا مميزا من اللاعبين، ولكننا مُطالبون بالنشاط كمجموعة واحدة من أجل الحصول على الإنتصارات والألقاب”.

وواصل :”إتفقنا نحن اللاعبون على أن نكون أقوياء أولا من الناحية الدفاعية قبل كل شيء، وهذا التفصيل سيكون حاسما لنا”.

وختم :”في إفريقيا من المُتفق عليه بأن الوصول لأدوار مُتقدمة يتطلب صلابة دفاعية، وهذا ما سنُركز عليه عند إنطلاق المُنافسة”.


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