“فيغولي” يكشف سرّ الخضر للفوز بـ”الكان”

إعتبر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي بأن الموهبة وحدها غير كافية في أدغال إفريقيا، والتي تتطلب أمورا أخرى من أجل النجاح.

وقال لـ”فوت ميركاتو” :”نحن نملك جيلا مميزا من اللاعبين، ولكننا مُطالبون بالنشاط كمجموعة واحدة من أجل الحصول على الإنتصارات والألقاب”.

وواصل :”إتفقنا نحن اللاعبون على أن نكون أقوياء أولا من الناحية الدفاعية قبل كل شيء، وهذا التفصيل سيكون حاسما لنا”.

وختم :”في إفريقيا من المُتفق عليه بأن الوصول لأدوار مُتقدمة يتطلب صلابة دفاعية، وهذا ما سنُركز عليه عند إنطلاق المُنافسة”.