فيغولي يكشف عن سرّ عودته القوية

كشف الجزائري “سفيان فيغولي” عن سر عودته القوية للميادين في الأسابيع الأخيرة بالرغم من أن المدرب “تيريم” همشه في بعض الأحيان.

وقال فيغولي في تصريح للصحافة التركية: “في الفترة التي لم أكن ألعب كنت أعمل جاهدا لكسب ثقة المدرب من جديد، فلم يترك لي الفرصة من أجل اللعب”.

وأضاف: “وفي الأسابيع الأخيرة، المدرب منحني الفرصة الكاملة و قمت بواجبي وهذا ما ساعدني على العودة بقوة”.

وتابع: “الحمد الله لعبت جيدا، وتمكنت من التسجيل، وحققنا الانتصار وأنا سعيد جدا”.

يذكر أن “سوسو” كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة أسوار النادي التركي، قبل أن يقرر “الإمبراطور” عدم التخلي عن “فيغولي” بعد أدائه الكبير في الأسابيع الأخيرة.