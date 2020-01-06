فيغولي يكشف عن هدفه الرئيسي في 2022

الرياضة
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فيغولي يكشف عن هدفه الرئيسي في 2022
بقلم أمير بهلول

كشف سفيان فيغولي عن هدفه الرئيسي في العام الجديد، مؤكدا أنه مستعد لتقديم كل ما لديه، من أجل مساعدة فريقه على تحقيق الألقاب.

ونشر “فيغولي” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “هيا لنبدأ مجددا عام جديد.. الهدف هو لقب البطولة رقم 23”.

يذكر أن “سوسو” دائما ما يقدم أفضل مستوياته في مرحلة العودة، ويريد المدرب “تيريم” من النجم الجزائري أن يكون حاسما في هذه المرحلة.

يذكر أن الفارق بين “غلطة سراي” والمتصدر “سيفاس سبور”، 10 نقاط كاملة.


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