فيغولي يلتحق بالدوري العراقي

أعلن نادي أمانة بغداد، الناشط في الدوري العراقي، أمس الاثنين، رسميا عن تعاقده مع الدولي الجزائري السابق، سفيان فيغولي.

ولم يكشف الفريق العراقي، عن تفاصيل صفقة نجم فالنسيا الاسباني السابق. البالغ من العمر 35 عاما، مكتفيا بالتأكيد على أنها “الصفقة التي خطفت الأنظار”.

وقضى لاعب “الخضر” السابق، موسما أبيضا، بعد نهاية عقده مع نادي فاتح كاراغمروك التركي، الذي لعب له 36 مباراة ما بين 2022-2024، سجل خلالها هدفين مقابل تمريرتين حاسمتين.