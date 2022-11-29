فيغولي يلتحق رسميا بنادي كاراغومروك التركي

أعلن نادي فاتيح كاراغومروك التركي عن استقدام الدولي الجزائري سفيان فيغولي خلال فترة التحويلات الجارية حاليا والخاصة باللاعبين الأحرار من آي التزام.

وقال أن فيغولي اجتاز الفحص الطبي بنجاح كما سيشرع في التدريبات اليوم الثلاثاء.

و من المنتظر، أن يقوم قائد “الخضر” بالاجتماع برئيس النادي التركي و مدرب الفريق، اندريا بيرلو.

كما يعوّل الايطالي الشهير على خبرة لاعب غالاتاسراي التركي سابقا لانقاذ الفريق من السقوط الى القسم الثاني.

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