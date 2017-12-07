فيغولي “يمسح الموس” في مُدربه !!

قام الدولي الجزائري، سفيان فيغولي بخرجة غير مُتوقعة، عندما إتهم مُدربه “إيغور تودور” بأنه السبب الرئيسي في تراجع نتائج “غالاتاساراي”.

وكشفت تقارير تركية، قيام “سوسو” بتحميل مسؤولية الهزيمة القاسية في الداربي أمام “بشيكتاش” لـ”تودور” وهذا خلال إجتماعه بالمدير الرياضي للفريق.

وقال نجم “فالنسيا” الأسبق :”كل لاعب إلتزم بالمهمة التي طلبها منه المُدرب، دون زيادة أو نقصان”.

وجاءت تصريحات فيغولي، لتؤكد مرة أخرى بأن علاقته مُتدهورة مع الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”السيم بوم”.

وكان “تودور”، وفي مُناسبات ينتقد خريج مدرسة “غرونوبل” بسبب عدم جاهزيته البدنية، وهذا منذ وصوله لبلاد الأناضول.