فيغولي ينال احترام جماهير “غلطة سراي”

أشادت جماهير “غلطة سراي” التركي، بالنجم الجزائري، “سفيان فيغولي”، الذي قدم مردودا رائعا في مباراة فريقه أمس السبت.

وحتى وان لم تكن النتيجة مثالية لفريق “غلطة سراي”، غير أن مردود “سوسو” كان حديث العام والخاص.

فقد نجح في العودة إلى هز شباك الخصوم، كما أكدت جماهير “السيم بوم”، أن “فيغولي” دائما ما يعود لمستواه في النصف الثاني من الموسم.

ليكون بذلك “سوسو” قد رد على متقديه بأفضل طريقة ممكنة، خاصة في ظل الشائعات التي تشير إلى إمكانية رحيله في الميركاتو الشتوي.

غير أن طريقة احتفاله بهدفه وتقبيله لشعار “غلطة سراي” يؤكد تعلقه بهذا النادي ولن يغادر في الميركاتو المقبل.