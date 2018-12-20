“فيغولي” ينال الإجماع في “تركيا”

كشف الإعلامي في قناة “بي إن سبورتس” التركية، “ميميت ديمركول”، بأن الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، أصبح ينال الإجماع في “غلطة سراي”.

وإعتبر الإعلامي بأن “سوسو”، أظهر في الآونة الأخيرة، بأنه عنصر لا يُمكن الإستغناء عنه تماما في التشكيلة الأساسية لـ”السيم بوم”.

وأكد “ديمركول” بأن الجناح الطائر، عنصر يجب الإحتفاظ به من طرف كبير “إسطنبول”، رغم رغبة بعض الأطراف في التخلي عنه.

وعانى “فيغولي” من مشاكل كبيرة مع مُدربه “فاتح تيريم” بداية الموسم، قبل أن تعود الأمور لمجراها الطبيعي في الآونة الأخيرة.