فيغولي ينتفض ضد مدربه : ” أنا ماشي لاعب تاع 2 دقائق ” !

أكد اللاعب الجزائري سفيان فيغولي أنه يحتاج لدقائق أكثر مع فريقه غلطة ساراي التركي من أجل إثباث أحقيته في اللعب.

وأجرى فيغولي حوارا مطولا مع أسبوعية “فرانس فوتبول” الفرنسية، تحدث من خلاله عن الوضعية الصعبة التي يمر بها مع فريقه التركي قائلا:

“مع بداية الموسم شاركت أساسيا في مباراة كأس السوبر التي خسرناها بضربات الجزاء، بعد تلك المباراة لم أشارك سوى في دقائق معدودة في بعض المباريات”.

وأضاف: “عدت مؤخرا للمشاركة مع الفريق، حيث كنت أساسيا في المباراة التي لعبناها هذا الأسبوع، وفزنا بثلاثية مقابل صفر خارج الديار بعدما بقينا بدون أي فوز خلال آخر 5 مباريات”.

وتابع: “لعبت تقريبا كامل أطوار المباراة 88 دقيقة وأنا سعيد لذلك، خصوصا أن الأنصار كانوا سعداء بالمردود الذي قدمته، وأتمنى أن يغير ذلك نظرة المدرب إتجاهي من أجل الحصول على فرص أكثر في المباريات المقبلة”.

وأضاف:”لست لاعبا لدقيقتين أو خمس دقائق…برهنت على إمكاناتي في وقت سابق خصوصا عندما توجنا باللقب التركي وأنا بحاجة للعب أكثر”.