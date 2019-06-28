فيغولي ينتقم من “ماجر” ويدفعه لـ”قلب الفيستا”

يُوقع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي على بداية “كان” رائعة، يُمكن تصنيفها بمثابة إنتقام من الأسطورة والناخب الوطني السابق “رابح ماجر”.

ويتذكر الجميع كيف تعرض “سوسو” للإستبعاد بطريقة مُهينة من طرف صاحب الكعب الذهبي، عندما وصل هذا الأخير للعارضة الفنية للخضر.

ليعود نجم “غالاتاساراي” بقوة مع جمال بلماضي، والذي أعاد له الثقة وجعله ركيزة لا يُمكن الإستغناء عنها في وسط الميدان.

وجاء تألق خريج مدرسة “غرونوبل” ليدفع المُتوج برابطة الأبطال الأوروبية 1987 لـ”قلب الفيستا” مثلما يُقال بالعامية.

وإعترف ماجر بفيغولي خلال تحليله لمُباراة السنغال في “أم بي سي”، عندما أكد بأنه كان من أفضل اللاعبين فوق الميدان.