فيغولي ينقذ مشواره الكروي من بوابة هذا النادي

كشف موقع “غازيت فوتبول” التركي، اليوم السبت، عن اتفاق شبه رسمي جرى بين الدولي الجزائري سفيان فيغولي ونادي فاتح كاراغومروك.

وقال المصدر أن فيغولي سيوقع على عقد مدته عام و نصف مع الفريق الذي يدرّبه الايطالي الشهير اندريا بيرلو.

و أكد موقع “توماغ” التركي كذلك، مدرب كاراغومروك اندريا بيرلو يعوّل كثيرا على خبرة النجم السابق لفريق غلطة سراي لانقاذ الفريق من السقوط الى القسم الثاني.

ويملك “سوسو” أحقية الإمضاء في أي ناد يريده بحكم انه لاعب حر من أي التزام.

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