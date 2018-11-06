فيغولي يواجه بن طالب وأوناس في مواجهة باريس سان جيرمان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الجزائرية أمسية اليوم إلى مباريات رابطة أبطال أوروبا التي ستعرف مواجهات نارية بين محترفينا في الجولة الرابعة من دور المجموعات للمنافسة الأوروبية.

ويستقبل فريق نابولي الذي يلعب له الجزائري آدم أوناس العملاق الباريسي “باريس سان جيرمان” بملعب سان باولو، في إطار الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

فيما يستقبل فريق بورتو البرتغالي الذي يلعب له الجزائري ياسين براهيمي نظيره لوكوموتيف موسكو بملعب الدراغاو بحثا عن تأكيد صدارته للمجموعة التي يتواجد على رأسها في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

ويحتضن ملعب فيلتين آرينا مباراة أوروبية بنكهة جزائرية بتواجد كل من سفيان فغولي من جانب غلطو ساراي التركي، واللاعب نبيل بن طالب من جانب شالك 04 الألماني بالرغم من أن مشاركة هذا الأخير تبقى مستبعدة بسبب الإصابة التي يعاني منها.