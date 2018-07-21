“فيغولي” يواجه فريقه السابق ويستحضر ذكرياته الرائعة

واجه أمسية اليوم السبت فريق غلطة سراي التركي نادي فالنسيا الإسباني في لقاء ودي إنتهى بفوز الأخير بهدفين لهدف وحيد.

وإستغل لاعب المنتخب الوطني الجزائري ونجم غلطة سراي سفيان فيغولي الفرصة للإلتقاء بزملائه السابقين على غرار قائد الخفافيش “باريخو”.

ونشر “سوسو” صورة جمعته بالأخير قبل بداية المواجهة الودية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”الكثير من الذكريات في هذا الفريق وهذه المدينة ومع أنصار فالنسيا.. شكرا لكم على كل شيئ قدمتموه لي وفخورا بدفاعي عن قميص فالنسيا ذات يوم في دوري أبطال أوروبا”.