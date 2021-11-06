فيغولي يوافق على شرط إدارة غلطة سراي  

يستعد الدولي الجزائري سفيان فيغولي لتجديد عقده مع فريق غلطة سراي التركي حسب وسائل الإعلام التركية. لينهي خريج مدرسة غرونوبل جدل بقائه من عدمه نهائيا.

وكشف اليوم السبت موقع “الصباح سبور” التركي أن فيغولي سيجتمع مع إدارة النادي لترسيم بقائه بعد أن إقتنع بضرورة تخفيض راتبه السنوي.

وقال أن فيغولي يعتبر اللاعب الأعلى أجرا في غلطة سراي براتب سنوي يقدر بـ 3 مليون و 850 ألف يورو.

كما أن مهاجم الخضر كان غير مرغوب فيه في بداية الموسم الكروي من قبل إدارة النادي بسبب أجره العالي. لكن يبدو أن عدم وصول مطالب الإستفادة من خدماته سيجبر الثنائي حتما على التوصل إلى إتفاق.

يذكر، أن فيغولي صنع الحدث مؤخرا بتسجيل هدفه العالمي ضدلوكوموتيف موسكو في منافسة اليوروباليغ ما يؤكد انّه لا يزال قادرا على تقديم الإضافة.

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أعلن نادي ضمك السعودي عن تلقي الحارس مصطفى زغبة إستدعاءا ليكون حاضرا في تربص الخضر.

وإستدعي الناخب الوطني جمال بلماضي زغبة. لتحفيزه ليكون جاهزا لحراسة مرمى الخضر في مباراتي جيبوتي و بوركينافاسو.

إلى جانب ذلك، يُعد زغبة صاحب أكبر عدد من التصديات في البطولة السعودية . وحسب الإعلام في مدينة الرياض قام بـ39 تصديًا مع الفريق الأول لكرة القدم وهو أمر خارق للعادة.

كما خطف إبن مدينة المسيلة الأنظار بالنظر إلى مستوياته الكبيرة التي يقدمها هذ الموسم مع ضمك في البطولة السعودية.

يذكر، أن المنتخب الوطني سيتنقل إلى العاصمة المصرية القاهرة. بداية بتنقله إلى باريس ثم يشد الرحال إلى مصر لمباشرة التحضيرات للقاء جيبوتي.

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