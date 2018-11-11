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فيغولي يوجه رسالة خاصة لمدرب “غلطة سراي”

الرياضة
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فيغولي يوجه رسالة خاصة لمدرب “غلطة سراي”
بقلم أمير بهلول

وجّه الجزائري “سفيان فيغولي” رسالة خاصة لـ “فاتح تيريم” مدرب “غلطة سراي” التركي وذلك بعد فوز فريقه ضد “قيصري سبور” في الدوري التركي.

وقال “سوسو” في تصريح للصحافة التركية: “هذه المباراة كانت لديها أهمية كبيرة بالنسبة لي”.

وأضاف: “فعلت كل شيء من أجل كسب ثقة المدرب تيريم من جديد”.

وتابع: “أريد من المدرب أن يثق في، مثلما فعل الموسم الماضي ولا يهمني أين سألعب في التشكيلة سواء كجناح أو كصانع ألعاب”.

وختم كلامه: “3 نقاط ثمينة ونهدي الفوز لجماهير الفريق وخاصة الذين لم يسعفهم الحظ في التنقل لمساندتنا”.


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