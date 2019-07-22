فيغولي يوجه رسالة قوية لجمال بلماضي

أكال الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عبارات الشكر والمديح، للناخب الوطني جمال بلماضي، منوها بكل القيم والمبادئ التي غرسها في لاعبي الخضر.

ونشر سفيان فيغولي، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “جمال بلماضي فخرنا، محب للاعبين، المدرب، والرجل بشكل خاص، ما شاء الله”.

وأضاف لاعب الخضر: “سأظل ممتن لك، طيلة حياتي أخي، على كل ما فعلته لي، للمنتخب، وللجزائر”.

وتابع فيغولي: “غرست فينا القيم، المبادئ، الإنضباط، واحترام العلم على قميصنا”، وأرفق فيغولي تغريدته هذه بصور تجمعه بالناخب الوطني جمال بلماضي.