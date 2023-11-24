فيغولي يوجه رسالة قوية للعدالة الفرنسية

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، دعمه الكبير لمواطنه يوسف عطال، موجها في ذات الوقت رسالة قوية للعدالة الفرنسية.

وكتب فيغولي، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “متضامنون مع عطال، الذي سحب منشوره، وقدم اعتذاراته”.

كما أضاف: “عطال تعرض للاستبعاد من ناديه، ثم للإيقاف، والآن تم اعتقاله، العدالة مطالبة بالتركيز على عديمي الفائدة الذي ينشرون الكراهية عبر شاشات التلفزيون”.

وأرفق سفيان فيغولي، هذه الرسالة، بصورة له بقميص المنتخب الوطني، إلى جانب مواطنه يوسف عطال.