فيغولي يوجه رسالة قوية للعدالة الفرنسية
أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، دعمه الكبير لمواطنه يوسف عطال، موجها في ذات الوقت رسالة قوية للعدالة الفرنسية.
وكتب فيغولي، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “متضامنون مع عطال، الذي سحب منشوره، وقدم اعتذاراته”.
كما أضاف: “عطال تعرض للاستبعاد من ناديه، ثم للإيقاف، والآن تم اعتقاله، العدالة مطالبة بالتركيز على عديمي الفائدة الذي ينشرون الكراهية عبر شاشات التلفزيون”.
وأرفق سفيان فيغولي، هذه الرسالة، بصورة له بقميص المنتخب الوطني، إلى جانب مواطنه يوسف عطال.
Force Youcef Atal , il a retiré son post , il a dit qu’il était désolé pour la fin de la vidéo qu’il n’avait pas vue , subit une mise à l’écart , puis une suspension et maintenant une GAV. Faudrait que la justice se concentre sur les inutiles des plateaux tv qui sèment la haine. pic.twitter.com/fdpQMub8K5
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) November 24, 2023