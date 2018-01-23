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فيغولي يوجه رسالة قوية لماجر

الرياضة
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فيغولي يوجه رسالة قوية لماجر
بقلم إسماعيل عشاش

يتواجد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي في “فورمة” عالية مؤخرا، مُقدما عروضا قوية مع “غالاتاساراي” بطريقة توحي بأنه يستهدف العودة للخضر.

وأصبح “سوسو” كلمة السرّ في القاطرة الأمامية لـ”السيم بوم”، بدليل أنه كان وراء سبعة أهداف كاملة خلال المُباريات العشر الأخيرة.

وتمكن الجناح الطائر من تسجيل ثلاث أهداف ومنح أربع كُرات حاسمة، في حصيلة كفيلة بإعادة فتح أبواب صفوف المنتخب الوطني.

يُذكر بأن رابح ماجر أكد سابقا بأن إمكانية الإعتماد على فيغولي مُستقبلا تبقى واردة، رغم المُنافسة القوية المفروضة على منصبه.

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