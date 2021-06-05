فيغولي يوجه رسالة لعطال

وجه الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، رسالة لزميله يوسف عطال، بمناسبة عودة هذا الأخير للظهور مع المنتخب الوطني بعد طول غياب، ومُشاركته في الفوز الكبير على موريتانيا برباعية كاملة مُقابل هدف واحد. وأكد “سوسو” بأنه اشتاق كثيرا للعب رفقة صاحب الانطلاقات سريعة، وهو ما تحقق بعد طول انتظار أمام “المرابطين”.

وكتب نجم غالاتاساري، من على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”عطال، لقد اشتقت إليك كثيرا”. وأرفق صاحب الثنائية هذه الجملة بصورة يظهر فيها رفقة لاعب نادي نيس، وهما يتبادلان التهاني بعد هز الخضر لشباك المُنافس، في لقطة تظهر العلاقة المميزة بين مُحاربي الصحراء.

يذكر بأن يوسف عطال، لعب مع أبطال إفريقيا لأول مرة منذ قرابة عامين كاملين، بسبب سلسلة من الإصابات العضلية، وتعرضه فيما بعد لعدوى “كوفيد 19″، مما تركه بعيدا عن تشكيلة جمال بلماضي، التي ترك فيها فراغا رهيبا، عجز كل من حلايمية وبن عيادة عن ملئه رغم الفُرص التي مُنحت لهما في الفترة الماضية.