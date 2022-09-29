فيغولي يوجه رسالة مشفرة لأنصار غالاتاسراي

كتب اليوم الخميس، لاعب المنتخب الوطني، ونادي غالاتاسراي السابق، سفيان فيغولي، رسالة لجمهور النادي التركي.

بعد نهاية عقده مع الفريق، ولجوء اللاعب للفيفا، بعد عدم تلقيه مستحقاته منذ الموسم الماضي.

وغرد فيغولي، عبر حسابه الرسمي على تويتر:”عائلتي ، أحب النادي بصدق وأحببت اللعب أمام الجماهير”.

وأضاف فيغولي:” لدي ذكريات تبقى للأبد في ذاكرتي، كرة القدم هي شغفي وعملي”.

وأوضح فيغولي:”لقد قبلت التأخير لمدة 5 مواسم، طلبت ما هو حق لي. لم أسرق أحداً ولم أتقاض أي فائدة فزنا معًا، يجب أن يستمر الاحترام”.