فيغولي يوجه رسالة مشفرة لأنصار غالاتاسراي
كتب اليوم الخميس، لاعب المنتخب الوطني، ونادي غالاتاسراي السابق، سفيان فيغولي، رسالة لجمهور النادي التركي.
بعد نهاية عقده مع الفريق، ولجوء اللاعب للفيفا، بعد عدم تلقيه مستحقاته منذ الموسم الماضي.
وغرد فيغولي، عبر حسابه الرسمي على تويتر:”عائلتي ، أحب النادي بصدق وأحببت اللعب أمام الجماهير”.
وأضاف فيغولي:” لدي ذكريات تبقى للأبد في ذاكرتي، كرة القدم هي شغفي وعملي”.
وأوضح فيغولي:”لقد قبلت التأخير لمدة 5 مواسم، طلبت ما هو حق لي. لم أسرق أحداً ولم أتقاض أي فائدة فزنا معًا، يجب أن يستمر الاحترام”.
Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim.Birlikte🏆🏆kazandık, saygı devam etmeli
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) September 29, 2022