فيغولي يوجّه رسالة لجماهير “غلطة سراي”

تمكن الجزائري سفيان فيغولي من انقاذ فريقه من الخسارة في الدوري التركي ضد “ألانياسبور” بعد أن تمكن من تسجيل هدف التعادل.

ووجه “سوسو” رسالة لجماهير “غلطة سراي” عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكد من خلالها أنه لن يستسلم مهما كان.

وقال “فيغولي” في تغريدة نشرها عبر “التويتر”: “سنستمر معا، ولن نستسلم أبدا لأننا غلطة سراي”.

ويريد النجم الجزائري أن يقود فريقه لتحقيق اللقب وقلب الطاولة على المتصدر “باشاك شهير”.