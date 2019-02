فيغولي يوجّه رسالة لجماهير “غلطة سراي”

ووجه “سوسو” رسالة لجماهير “غلطة سراي” عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكد من خلالها أنه لن يستسلم مهما كان.

وقال “فيغولي” في تغريدة نشرها عبر “التويتر”: “سنستمر معا، ولن نستسلم أبدا لأننا غلطة سراي”.

ويريد النجم الجزائري أن يقود فريقه لتحقيق اللقب وقلب الطاولة على المتصدر “باشاك شهير”.

Biz @GalatasaraySK olduğumuz için devam edip asla pes etmeyeceğiz We keep going and never give up because we are Galatasaray Nous continuons et n'abandonnons jamais parce que nous sommes Galatasaray #cimbom #aslan #dz #goal ☝🏼🙏🏼🤲🏼⚽️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/VumpFGlGFU

