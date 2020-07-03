فيغولي يودع ناغاتومو برسالة مؤثرة

الرياضة
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فيغولي يودع ناغاتومو برسالة مؤثرة فيغولي
بقلم حواز عبد النور

ودع اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي زميله في فريق غلطة سراي التركي “يوتو ناغاتومو” برسالة مؤثرة بعد قرار الآخير مغادرة النادي.

“سوسو” نشر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة له رفقة عائلته الصغيرة تجمعه بعائلة النجم الدولي الياباني.

لاعب الخضر أرفق الصورة بعبارة:”يوتو.. شكرا لك كثيرا على الألقاب الصداقة والاحترافية الكبيرة والأكثر من ذلك كنت جار مثالي”.

وأضاف فيغولي:”شكرا لك أيضا لأنك كنت دائم الابتسامة.. أحبك كثيرا وسأفتقدك.. حظا سعيدا لك ولزوجتك ولأطفالك”.


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