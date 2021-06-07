فيغولي يُثمن سلسلة اللانهزام ويوجه رسالة للجماهير الجزائرية

فاز سهرة أمس الأحد المُنتخب الوطني الجزائري على نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لزملاء سفيان فيغولي في تربص شهر جوان.

النجم الدولي الجزائري لفريق غلطة سراي التركي نشر أمسية اليوم الإثنين صورة رفقة قديورة ، سليماني، بونجاح ، عطال ، بلايلي وكذا عبد اللاوي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الصورة تم التقاطها قبل مواجهة الخضر ضد موريتانيا التي جرت سهرة الخميس الماضي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وأرفق “سوسو” الذي سجل هدفين في مواجهة موريتانيا وغاب عن مواجهة مُنتخب مالي التي جرت سهرة أمس الأحد الصورة بعبارة:”26 مُباراة بدون تذوق طعم الهزيمة.. نتمنى عودة جماهير المُنتخب الوطني في أسرع وقت”.

وكان المُنتخب الوطني قد واجه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة منتخب موريتانيا وديا سهرة الخميس الماضي وفاز عليه برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، في حين سيُجري أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي آخر مُباراة ودية لهم في تربص شهر جوان يوم الجمعة المُقبل ضد المنتخب التونسي بملعب حمدي العقربي “رادس” بالعاصمة التونسية تونس.