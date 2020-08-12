فيغولي يُثير غضب الأتراك ويضع شرطا تعجيزا للقطريين

أثار الدولي الجزائري سفيان فيغولي، غضب ناديه غالاتاساراي، بسبب رفضه التام لجميع العروض التي وصلته من الخليج مؤخرا.

وأكدت وسائل إعلامية تركية، بأن إدارة “الأسود”، أعلمت فريقين قطريين بأنها موافقة على تسريح لاعبها، فاسحة لهما المجال للتفاوض معه.

ليُفاجىء “سوسو” الجميع بمطالبه الخيالية، حيث أنه إشترط على القطريين مُضاعفة راتبه السنوي من 3.8 مليون أورو لـ9 ملايين كاملة.

ودفع هذا الشرط التعجيزي ناديي الدحيل والغرافة، للتراجع مؤقتا، عن إستقدام بطل إفريقيا في إنتظار تطورات جديدة مُستقبلا.

يُشار في الأخير، بأن لازيو روما الإيطالي إستفسر، عن نجم فالنسيا الأسبق، والذي يبدو مُتحمسا لخوض تجربة في الكالتشيو.