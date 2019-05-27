فيغولي يُحدد مُستقبله مع “غلطة سراي”

وضع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي النقاط على الحروف بخصوص مُستقبله الإحترافي مع ناديه “غلطة سراي”، وهذا أسابيع قبل إفتتاح الميركاتو.

وصرّح قائلا لجريدة “فاناتيك”، اليوم الإثنين :”الموسم القادم، سنكون على موعد مع مُلاقاة عمالقة القارة العجوز، في رابطة الأبطال الأوروبية”.

وهو ما يُوضح جليا بأن “سوسو” عازم على مواصلة مُغامرته مع “السيم بوم”، وذلك رغم العروض السعودية التي وصلته مؤخرا.

يُذكر بأن الجناح الطائر للمنتخب الوطني، وقع على نهاية موسم قوية ليقود بفضلها “السيم بوم” لتحقيق ثنائية الدوري والكأس بتركيا.