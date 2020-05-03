فيغولي يُخلط حسابات “غلطة سراي” !

لم تمر تصريحات “سفيان فيغولي” الأخيرة مرور الكرام، بل صنعت الحدث في الوسط الرياضي “التركي”.

وكشفت مصادر صحفية تركية، أنه بعد أن أكد “فيغولي” عن رغبته في البقاء وعدم الرحيل عن “غلطة سراي” وضع إدارة الفريق في حرج كبير.

كما أنه مرتبط بعقد إلى غاية جوان 2022 وهو ما يزيد الأمر صعوبة على “السيم بوم”، فأي فسخ للعقد من طرف إدارة الفريق يعني تعويض اللاعب الجزائري في أكثر من 8 ملايين أورو.

لذلك فإن الإدارة ستتجه إما للإبقاء على “سوسو” ضمن الفريق موسما آخرا أو تجد حلا مناسبا معه في حالة تلقيها عرض مغري.