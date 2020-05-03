عاجل

فيغولي يُخلط حسابات “غلطة سراي” !

الرياضة
  • -
  • 0
فيغولي يُخلط حسابات “غلطة سراي” !
بقلم أمير بهلول

لم تمر تصريحات “سفيان فيغولي” الأخيرة مرور الكرام، بل صنعت الحدث في الوسط الرياضي “التركي”.

وكشفت مصادر صحفية تركية، أنه بعد أن أكد “فيغولي” عن رغبته في البقاء وعدم الرحيل عن “غلطة سراي” وضع إدارة الفريق في حرج كبير.

كما أنه مرتبط بعقد إلى غاية جوان 2022 وهو ما يزيد الأمر صعوبة على “السيم بوم”، فأي فسخ للعقد من طرف إدارة الفريق يعني تعويض اللاعب الجزائري في أكثر من 8 ملايين أورو.

لذلك فإن الإدارة ستتجه إما للإبقاء على “سوسو” ضمن الفريق موسما آخرا أو تجد حلا مناسبا معه في حالة تلقيها عرض مغري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=814298

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com