فيغولي يُساند حارس فريقه ويُوجّه له رسالة مؤثرة !

وجّه سفيان فيغولي نجم “غلطة سراي”، رسالة مؤثرة لحارس مرمى فريقه “موسليرا”، الذي تعرض لإصابة خطيرة في مباراة أمس الأحد.
ونشر “سوسو” صورته رفقة زميله عبر التويتر قائلا: “أخي.. نحن معك ونحن معا، وسننتظرك من أجل تحديات جديدة”.
وأضاف: “أنت حارس محترف لدرجة كبيرة، ومن دون شك ستعود أقوى”.
Hermano estamos contigo, estamos juntos, te esperamos para nuevos desafíos, eres un grande profesional seguro que vas a volver mas fuerte , ánimo 💪🏻❤️💛 @1_Muslera_25 pic.twitter.com/dtybXRY7RR
— Sofiane Feghouli 🏠 (@sffeghouli) June 15, 2020
التعليقات (0)