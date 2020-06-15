فيغولي يُساند حارس فريقه ويُوجّه له رسالة مؤثرة !

وجّه سفيان فيغولي نجم “غلطة سراي”، رسالة مؤثرة لحارس مرمى فريقه “موسليرا”، الذي تعرض لإصابة خطيرة في مباراة أمس الأحد.

ونشر “سوسو” صورته رفقة زميله عبر التويتر قائلا: “أخي.. نحن معك ونحن معا، وسننتظرك من أجل تحديات جديدة”.

وأضاف: “أنت حارس محترف لدرجة كبيرة، ومن دون شك ستعود أقوى”.