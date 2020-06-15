فيغولي يُساند حارس فريقه ويُوجّه له رسالة مؤثرة !

الرياضة
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فيغولي يُساند حارس فريقه ويُوجّه له رسالة مؤثرة !
بقلم أمير بهلول

وجّه سفيان فيغولي نجم “غلطة سراي”، رسالة مؤثرة لحارس مرمى فريقه “موسليرا”، الذي تعرض لإصابة خطيرة في مباراة أمس الأحد.

ونشر “سوسو” صورته رفقة زميله عبر التويتر قائلا: “أخي.. نحن معك ونحن معا، وسننتظرك من أجل تحديات جديدة”.

وأضاف: “أنت حارس محترف لدرجة كبيرة، ومن دون شك ستعود أقوى”.


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