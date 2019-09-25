فيغولي يُشعل “داربي” إسطنبول

يريد النجم الجزائري “سفيان فيغولي” قيادة فريقه “غلطة سراي” لتحقيق الفوز السبت المقل أمام “فينربخشة” في “داربي” إسطنبول.

وقال “سوسو” في تصريحات صحفية: “نريد الفوز بمباراة الداربي من أجل جماهيرنا، ولدينا كل الدوافع لتحقيق ذلك إن شاء الله”.

وأضاف: “لست مصابا، كل ما في الأمر أنني لم أحظى بعطلة صيفية مطولة، الطاقم الطبي والطاقم الفني قررا منحي بعض الراحة حتى أكون جاهزا لمباراة الداربي”.

وتابع: “لدي ثقة كبيرة في الفريق ويمكننا تحقيق الانتصار، وعلى جماهيرنا أن تساندنا وأن تدعمنا من أجل تحقيق المبتغى”.