فيغولي يُشيد بخرجة رئيس الجمهورية في حفل افتتاح الألعاب المتوسطية

آشاد النجم الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بخرجة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

ونشر لاعب المُنتخب الوطني مقطع فيديو اليوم الإثنين على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

كما يُظهر الفيديو رئيس الجمهورية خلال ترديده عبارة “تحيا الجزائر” على هامش كلمته الافتتاحية في الألعاب المتوسطية.

وأرفق “سوسو” الفيديو بإيموجي يرمز للتصفيق إضافة إلى علم الجزائر في إشارة واضحة لاعجابه بخرجة الرئيس تبون.