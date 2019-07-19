“فيغولي” يُصفي حساباته مع الجميع!

الرياضة
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“فيغولي” يُصفي حساباته مع الجميع!
بقلم إسماعيل عشاش

إستغل الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” تتويج المنتخب الوطني من أجل تصفية حساباته، وهو الذي كان مُستبعدا “ظُلما” عن صفوف “الخضر”.

وصرّح الجناح الطائر للتلفزيون الجزائري قائلا :”هذا التتويج سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وهذا أمر لا يُمكن أن ننساه”.

وواصل :”نهدي هذا التتويج للجميع دون إستثناء، والجزائريون سيعيشون لحظات رائعة، وهذا أمر يُسعدنا لأننا نلعب من أجلهم لا غير”.

وظهر “سوسو” في قمة السعادة، وهو مُستلقي على أرضية ملعب القاهرة وهو يقوم بإلتقاط “سيلفي” للتاريخ، بعد تعليق النجمة الثانية.


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