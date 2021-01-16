فيغولي يُعيد الإبتسامة للإمبراطور

أعاد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، الإبتسامة لمدربه فاتح تيريم، قبل الداربي الساخن، يوم غد الأحد بين ناديه غالاتاساراي وبشيكتاش.

وكشف الإعلام التركي، بأن “سوسو” تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الأسابيع الماضية، واستأنف التحضيرات.

ويسعى الطاقم الفني لـ”السيم بوم”، لتجهيز متوسط الميدان، من أجل الاعتماد عليه منذ البداية في قمة السوبر ليغ.

وغاب مُحارب الصحراء، عن كبير إسطنبول، لأربع مُباريات على التوالي، مما ترك فراغا رهيبا في تشكيلة هذا الأخير.

وكان تيريم المُلقب بـ”الإمبراطور”، قد اعترف بأن عدم تواجد فيغولي تحت تصرفه، غيّر الكثير من الأمور بالنسبة له.