فيغولي يُغادر تركيا وهذه هي وجهته

غادر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي خلال الساعات القليلة الماضية الأراضي التركية، مُتوجها نحو إسبانيا، لقضاء عُطلته الصيفية.

ورصد الإعلام التركي، “سوسو” رفقة أسرته وهو بصفة ركوب الطائرة، صوب مدينة ملقا، بعد نهاية الموسم مع غالاتاساراي.

وتأتي سفرية الجناح الطائر، تزامنا مع إعلامه لزملائه في الفريق برغبته في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وتوقعت صحافة بلاد الأناضول، بأن يستغل مُحارب الصحراء رحلته لإسبانيا من أجل التفاوض مع بعض الفرق هناك.

ولم يتقبل بطل إفريقيا، طريقة تعامل مدربه فاتح تيريم معه، خلال الجولات الأخيرة من الدوري عندما تركه على مقاعد البدلاء.