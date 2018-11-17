فيغولي يُفجرها :”هؤلاء هم سبب إنهيار المنتخب الوطني”

الرياضة
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فيغولي يُفجرها :”هؤلاء هم سبب إنهيار المنتخب الوطني”
بقلم إسماعيل عشاش

إعترف الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بأن الأمور لم تكن تسير على ما يُرام، داخل صفوف المنتخب الوطني، خلال السنوات الماضية.

وصرّح لـ”فرانس فوتبول” :”لقد تم تغيير المُدربين أكثر من مرة، وعندما يحدث هذا، فإن المُشكل يكمن في المجموعة بلا شك”.

وأضاف :”اللاعبون هم نفسهم، لم يتغيروا تقريبا لفترة طويلة، وبالتالي فإن الإشكال فينا، والأمور بدأت تتغير حاليا مع جمال بلماضي”.

وختم :”نحن مُجبرون على إصلاح الأمور، وهذا بطريقة تدريجية، وأعتقد بأننا في الطريق الصحيح للوصول لهذه الغاية، لكننا بحاجة للوقت”.


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