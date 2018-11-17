فيغولي يُفجرها :”هؤلاء هم سبب إنهيار المنتخب الوطني”

إعترف الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بأن الأمور لم تكن تسير على ما يُرام، داخل صفوف المنتخب الوطني، خلال السنوات الماضية.

وصرّح لـ”فرانس فوتبول” :”لقد تم تغيير المُدربين أكثر من مرة، وعندما يحدث هذا، فإن المُشكل يكمن في المجموعة بلا شك”.

وأضاف :”اللاعبون هم نفسهم، لم يتغيروا تقريبا لفترة طويلة، وبالتالي فإن الإشكال فينا، والأمور بدأت تتغير حاليا مع جمال بلماضي”.

وختم :”نحن مُجبرون على إصلاح الأمور، وهذا بطريقة تدريجية، وأعتقد بأننا في الطريق الصحيح للوصول لهذه الغاية، لكننا بحاجة للوقت”.