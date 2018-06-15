فيغولي يُهنىء الأمة الإسلامية بعيد الفطر

لم يُفوت الدولي الجزائري، سفيان فيغولي ومثلما جرت عليه العادة، فُرصة عيد الفطر، ليهنىء الشعب الجزائري والتركي بهذه المُناسبة السعيدة.

ووجه “سوسو” حديثه لمُحبيه ومُتابعيه من على حسابه الرسمي، في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مُغرّدا بالتالي :”تقبل الله منا ومنكم”.

ويُعتبر جناح “غلطة سراي” من أكثر عناصر “الخضر” مُتابعة لأحوال الأمة الإسلامية، بدليل مُساهمته الدائمة في تقديم الدعم لقضايا مُختلفة.

ويبقى نجم “فالنسيا” الأسبق في عطلة، وهذا في إنتظار معرفة مُستقبله الإحترافي، سواء بالبقاء مع “السيم بوم” أو تغيير الأجواء.