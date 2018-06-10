فيغولي يُواصل عطلته بملاعب الـ”NBA” !!

الرياضة
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فيغولي يُواصل عطلته بملاعب الـ”NBA” !! سفيان فيغولي
بقلم وليد كويني

يواصل الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عطلته السنوية بالولايات المتحدة الأمريكية أين تابع مباراة في كرة السلة.

ونشر لاعب غلطة سراي التركي فيديو له بصفحته الرسمية على تويتر، وهو يتابع إفتتاح أحد مباريات الـNBA.

يذكر أن فيغولي سيكون قريبا لإسطنبول من أجل مباشرة التحضير للموسم المقبل والفصل في مستقبله مع إدارة النادي التركي.

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