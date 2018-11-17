فيغولي يُوجه سهامه لزملائه ويبعث رسالة مُشفرة!

وجه الدولي الجزائري، سفيان فيغولي رسالة مُشفرة قوية لزملائه في المنتخب الوطني، بُغية دفعهم للإستفاقة داخل أدغال إفريقيا في المُستقبل.

وقال لـ”فرانس فوتبول” :”في إفريقيا، ليس الأفضل هو الذي يلعب، بل الأكثر صرامة، والأكثر رغبة وإنضباطا، هذا أمر مفروغ فيه”.

وواصل :”في العالم هناك لاعبان فقط أساسيان دون نقاش وهما “ميسي وكريستيانو”، أما في إفريقيا فإن الأمر مُغاير بشكل كُلي”.

وأنهى حديثه :”أعتقد بأن الخيار الأفضل بالنسبة للجزائر، هو الإعتماد على نسبة 80% من العناصر المُحاربة، لكني تكون قاعدتنا صلبة”.