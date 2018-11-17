فيغولي يُوجه سهامه لزملائه ويبعث رسالة مُشفرة!

الرياضة
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فيغولي يُوجه سهامه لزملائه ويبعث رسالة مُشفرة!
بقلم إسماعيل عشاش

وجه الدولي الجزائري، سفيان فيغولي رسالة مُشفرة قوية لزملائه في المنتخب الوطني، بُغية دفعهم للإستفاقة داخل أدغال إفريقيا في المُستقبل.

وقال لـ”فرانس فوتبول” :”في إفريقيا، ليس الأفضل هو الذي يلعب، بل الأكثر صرامة، والأكثر رغبة وإنضباطا، هذا أمر مفروغ فيه”.

وواصل :”في العالم هناك لاعبان فقط أساسيان دون نقاش وهما “ميسي وكريستيانو”، أما في إفريقيا فإن الأمر مُغاير بشكل كُلي”.

وأنهى حديثه :”أعتقد بأن الخيار الأفضل بالنسبة للجزائر، هو الإعتماد على نسبة 80% من العناصر المُحاربة، لكني تكون قاعدتنا صلبة”.


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