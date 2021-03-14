فيغولي يُوجّه رسالة لجماهير “غلطة سراي”: “لن نستسلم”

وجّه النجم الجزائري “سفيان فيغولي” رسالة لجماهير “غلطة سراي” بعد الفوز المحقق أمام “قيصري سبور” في الدوري التركي.
ونشر “فيغولي” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “لن نستسلم أبدا.. تهانينا للفريق”.
ويسعى نادي “غلطة سراي” لتحقيق لقب البطولة هذا الموسم بالرغم من صعوبة المأمورية.
رفقاء “سوسو” يحتلون المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر بشكتاش الذي تنقصه مباراة.
Pes etmiyoruz ! Takıma tebrikler ! 🟡🔴 @henryconyekuru 👀🎯 #Galatasaray pic.twitter.com/dqLQr3PY8Z
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) March 13, 2021
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