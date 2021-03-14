فيغولي يُوجّه رسالة لجماهير “غلطة سراي”: “لن نستسلم”

الرياضة
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فيغولي يُوجّه رسالة لجماهير “غلطة سراي”: “لن نستسلم”
بقلم أمير بهلول

وجّه النجم الجزائري “سفيان فيغولي” رسالة لجماهير “غلطة سراي” بعد الفوز المحقق أمام “قيصري سبور” في الدوري التركي.

ونشر “فيغولي” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “لن نستسلم أبدا.. تهانينا للفريق”.

ويسعى نادي “غلطة سراي” لتحقيق لقب البطولة هذا الموسم بالرغم من صعوبة المأمورية.

رفقاء “سوسو” يحتلون المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر بشكتاش الذي تنقصه مباراة.


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