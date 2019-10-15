فيغولي يُوجّه رسالة لمزدوجي الجنسية: “حب الجزائريين لا يقدر بثمن”

الرياضة
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فيغولي يُوجّه رسالة لمزدوجي الجنسية: “حب الجزائريين لا يقدر بثمن”
بقلم أمير بهلول

وجّه “سفيان فيغولي” رسالة خاصة لمزدوجي الجنسية والذين يترددون في حمل ألوان الخضر، مؤكدا أن حب الجزائريين لا يقدر بثمن.

وقال “فيغولي” في حوار أجراه مع موقع “فوت ميركاتو”: “لقد بدأنا في تكوين اللاعبين في الجزائر ونادي بارادو أبرز مثال لذلك”.

وأضاف: “هناك أيضا الكثير من المواهب في مراكز التكوين الفرنسية وعليهم مواصلة العمل من أجل تشريف اللاعب الجزائري”.

وتابع: “أعلم أنه من الصعب اللعب في إفريقيا، وأن مشوارك كلاعب قد يصبح صعبا، لكن الفرحة والفخر الذي يمنحك إياه المنتخب الجزائري لا يقدر بثمن”.

في حين ختم كلامه: “عندما تلتقي بالجماهير الجزائرية في الشارع الحب الذي يمنحونه لك أفضل من الأموال”.


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