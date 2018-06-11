فيغولي يُوجّه رسالته لـ “ماجر”: “علينا بالعمل والإدلاء بتصريحات أقل ” !!

وجّه “سفيان فيغولي” رسالته للقائمين على الكرة الجزائرية وخاصة الناخب الوطني “رابح ماجر” وذلك في حوار أجراه مع موقع “فوت ميركاتو”.

وقال فيغولي: “أعتقد أنه يجب أن نفكر في العمل فقط، يجب أن نكون متحفظين”.

وأضاف: “نعلم جيدا أن المنتخب يمر بفترة صعبة، علينا أن نعمل بجهد أكبر للعودة إلى النجاح ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها”.

وتابع: “إنه عمل جماعي، من إتحادية إلى ناخب وطني إلى اللاعبين، ويجب عليهم تحمل المسؤولية”.

وختم كلامه: “علينا بالعمل، والإدلاء بتصريحات أقل ربما، وشيئا فشيء ستعود النتائج”.