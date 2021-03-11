فيغولي يُودع المغربي بلهندة برسالة مؤثرة

الرياضة
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فيغولي يُودع المغربي بلهندة برسالة مؤثرة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ودع أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي زميله في فريق غلطة سراي التركي “يونس بلهندة” برسالة مؤثرة.

“سوسو” نشر صورتين له رفقة النجم الدولي المغربي بألوان غلطة سراي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرد “فيغولي”:”آخي يونس بلهندة كان من دواعي سروري دائمًا أن أكون معك في الميدان، أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والسعادة لك ولعائلتك الصغيرة”.

يُذكر أن الفريق التركي فسخ عقده مع صانع الألعاب المغربي اليوم الخميس بسبب انتقاده لادارة النادي في الأيام الماضية.


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