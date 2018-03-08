فيغولي يُودع المُدير الرياضي لـ”غلطة سراي”

ودّع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي المُدير الرياضي لغلطة سراي “سينك أرغون” بعد نهاية مهامه مع كبير إسطنبول خلال الساعات الماضية.

وعلق الجناح الطائر من على حسابه الرسمي في “تويتر” قائلا :”أشكر أرغون على المجهود الذي قام به لإستقدامي الصائفة الماضية”.

وواصل :”في كرة القدم الجميع يأتي ويذهب باستمرار، وبالتالي فعلينا الإعتراف بمؤهلات “سينك أرغون” سواءً كإداري وإنسان في نفس الوقت”.

وختم :”أريدك أن تعرف بأنك قمت بعملك بأحسن طريقة ممكنة، وأنا أحييك وأتمنى لك التوفيق في المناصب الجديدة التي ستتقلدها”.