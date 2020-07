فيغولي يُودع زميله برسالة مؤثرة !

ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “هنري يا صديقي.. احتراماتي لك”.

وأضاف: “شكرا على كل المجهودات التي بذلتها وعلى المساعدة التي قدمتها، كنت لاعبا مهما في الفريق وأيضا بالنسبة لي طوال فترتك مع غلطة سراي”.

وتابع: “لقد فزنا بالعديد من الألقاب معا ويمكنك أن تكون فخورا بذلك، أتمنى لك التوفيق لك ولعائلتك”.

Henry my guy, respect to you, thank you for your efforts and your help, you were very important to me for all of us during your stay in Galatasaray, we won a lot of trophies together and you can be proud of it, good luck, take care of you and your family ❤️ #onyekuru 🇳🇬 pic.twitter.com/QTDNAIvt6t

