فيغولي يُودع زميله برسالة مؤثرة !

ودّع “سفيان فيغولي”، نجم “غلطة سراي”، زميله النيجيري “هنري”، بعد أن قرر هذا الأخير مغادرة “السيم بوم”.

ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “هنري يا صديقي.. احتراماتي لك”.

وأضاف: “شكرا على كل المجهودات التي بذلتها وعلى المساعدة التي قدمتها، كنت لاعبا مهما في الفريق وأيضا بالنسبة لي طوال فترتك مع غلطة سراي”.

وتابع: “لقد فزنا بالعديد من الألقاب معا ويمكنك أن تكون فخورا بذلك، أتمنى لك التوفيق لك ولعائلتك”.