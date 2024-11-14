فيفا تكشف تصميم كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الشكل النهائي لمجسم منافسة مونديال الأندية 2025 التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت “فيفا” إن كأس العالم للأندية سترفع لأول مرة في النسخة الافتتاحية المقررة في الفترة بين 15 جوان و13 جويلية 2025. مضيفةً أن المباريات ستقام في 12 ملعباً موزعة على 11 مدينة.

كما أكدت أعلى هيئة كروية في العالم أن التصميم تم إنجازه بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في صياغة المجوهرات الفاخرة.

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