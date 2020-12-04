فيفي عبده تخفي مرضها الغريب وتطلب من جمهورها الدعاء لها

فاجأت الفنانة المصرية فيفي عبده، متابعيها في موقع “إنستغرام” بفيديو وهي ترتدي الحجاب، و كشفت فيه عن السبب وراء غيابها خلال الفترة الماضية.

وتحدثت الفنانة المصرية المثيرة للجدل عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة واصابتها بمرض غريب في الوقت الحالي دون أن تعلن عن أي تفاصيل.

ومن خلال الفيديو الذي نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى الانستغرام، قالت فيه:”وحشتونى جدا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم واشوفكم”.

وأضافت: “ادعوا لي إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه”.

وتابعت:”بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعنى تاني أحسن من الأول”.

للإشارة تعود جمهور الفنانة الراقصة على خرجاتها الكثيرة من خلال الانستغرام و هذا ما دفع بجمهورها البحث عنها و السؤال عن غيابها باستمرار.