فيفي عبده مريضة وتطلب من محبيها الدعاء : “أنا عيانة بموت”

طلبت الفنانة المصرية، فيفي عبده، من جمهورها الدعاء لها، وأعلنت أنها مريضة وتحتاج للدعم.

ونشرت الفنانة صورا قرآنية على صفحتها الرسمية بالأنستغرام، وكتبت : “أدعولي أنا عيانة بموت”.

وأضافت فيفي عبده : “ادعولي ربنا يشفيني، ويشفي كل مريض يا رب العالمين”.

وحول حالة والدتها الصحية، قالت عزة مجاهد، إبنة فيفي عبده، أن والدتها أصيبت بنزلة برد شديدة.

وبعدها أصيبت الفنانة بمضاعفات متمثلة في سعال وتكسير في عظام جسمها، حسب إبنتها.

وأضافت عزة : “هي تعبانة جدًا، والدكتور أعطاها أدوية، وهي نايمة دلوقتي، وفي البيت”.