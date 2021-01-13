فيفي عبدو تكذّب إشاعة تدهور حالتها الصحية وترد: “الحمد لله.. حالتي تتحسن”

كذّبت الفنانة المصرية فيفي عبدو الإشاعات التي تناقلتها مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص دخولها العناية المركزة وتدهور حالتها الصحية.

ونشرت فيفي عبدو صورة من منزلها، عبر الإنستغرام قائلة:” يا جماعة بسم الله ما شاء الله.. :أنا برد على اللي بيقول أنا في الانعاش بعد الشر عليا ..”.

كما وجهت الفنانة فيفي عبدو رسالة إلى جمهورها لتطمئنهم عليها قائلة:”كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة كثير ومش قادرة أرد”.

وكانت فيفي عبدو قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية بعد مرضها خلال الأيام الماضية.

وأكدت أن البعض يكبّر من الأمور وصحتها جيدة، مشيرة إلى أن كورونا أحدثت لها حالة إكتئاب وهي الآن بخير.