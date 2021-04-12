فيفي عبدو تُجري عملية جراحية وتُحمل الأطباء مسؤولية أزمتها الصحية

كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، عن دخولها إلى المستشفى لإجراء عملية، لافتة إلى أن السبب هو أن أحد الأشخاص أعطاها حقنا “بشكل خاطئ”.

و نشرت بطلة مسلسل “سوق النسا” فيديو على صفحتها الرسمية على الإنستغرام، تحدثت فيه عن أزمتها الصحية.

وقالت عبده في الفيديو: “حسبي الله و نعم الوكيل في اللي أذاني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه”.

وتابعت: “أدعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي، كل سنة و انتم طيبين وبخير رمضان كريم” .

وحسب المقربين من الفنانة المصرية، فإن فيفي تعاني من أزمة صحية خطيرة حسب الفيديو الذي ظهرت فيه صباح اليوم الإثنين.

https://www.instagram.com/p/CNi2sy3H6g8/