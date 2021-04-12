فيفي عبدو تُجري عملية جراحية وتُحمل الأطباء مسؤولية أزمتها الصحية

فن وثقافة
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فيفي عبدو تُجري عملية جراحية وتُحمل الأطباء مسؤولية أزمتها الصحية
بقلم زهيدة ث

كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، عن دخولها إلى المستشفى لإجراء عملية، لافتة إلى أن السبب هو أن أحد الأشخاص أعطاها حقنا “بشكل خاطئ”.

و نشرت بطلة مسلسل “سوق النسا” فيديو على صفحتها الرسمية على الإنستغرام، تحدثت فيه عن أزمتها الصحية.

وقالت عبده في الفيديو: “حسبي الله و نعم الوكيل في اللي أذاني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه”.

وتابعت: “أدعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي، كل سنة و انتم طيبين وبخير رمضان كريم” .

وحسب المقربين من الفنانة المصرية، فإن فيفي تعاني من أزمة صحية خطيرة حسب الفيديو الذي ظهرت فيه صباح اليوم الإثنين.

https://www.instagram.com/p/CNi2sy3H6g8/


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