فيكتور لكحل: ” أتمنى أن أكون ضمن قائمة الخضر خلال مواجهة تونس”

أعرب اللاعب الجزائري لفريق لوهافر الفرنسي فيكتور لكحل عن سعادته الكبيرة بتلقيه إتصال من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل حمل القميص الوطني.

وأكد لكحل أنه لم يتلقى أي إتصال رسمي من الناخب الوطني جمال بلماضي، متمنيا أن يكون ضمن القائمة المعنية بمواجهة المنتخب التونسي وديا شهر مارس المقبل.

وأجرى فيكتور لكحل حوارا مطولا مع موقع ديزاد فوت اليوم الأحد قائلا:

“إنه لشرف عظيم أن أثير إهتمام الناخب الوطني، الآن أنا أنتظر القائمة المقبلة للخضر وآمل أن أكون متواجدا فيها، كل ما علي فعله هو مواصلة العمل والإنتظار”.

وأضاف: “لم أتلق إتصال من الناخب الوطني جمال بلماضي، ولكنني أتكلم مرارا مع فرحات عن المنتخب الوطني ونتمى أن نكون ضمن القائمة شهر مارس المقبل، سيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا وبالنسبة للفريق”.